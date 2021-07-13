Каракас, , 06:03 — REGNUM Переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией могут быть возобновлены в случае соблюдения ряда условий, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 12 июля в эфире телеканала VTV.

Для этого, по его словам, необходимо отменить санкции западных стран в отношении Каракаса, признать легитимность действующей власти, а также отказаться от планов по совершению преступлений и организации государственных переворотов в республике. Кроме того, как добавил Мадуро, в переговорном процессе должны быть представлены все политические силы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Николас Мадуро заявил, что американские власти не должны вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Он подчеркнул, что республика имеет прочную и надежную избирательную систему.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро предостерег Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы