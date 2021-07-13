Хабаровск, 13 июля, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с начала года родились 6673 ребёнка, это на 268 новорожденных больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из общего количества малышей — 3422 мальчика и 3251 — девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе регионального правительства.

Karelia.ru Новорожденные

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В июне на свет появился 1191 ребёнок. Всего родилось в регионе 78 двоен (в июне — 11), и три тройни (в июне — 1).

Самое популярное имя мальчика у новорожденных оказалось Артём — с таким именем зарегистрировано 170 малышей, для 147 семей лучшим оказалось имя Александр. Также среди популярных имен: Михаил, Максим, Кирилл, Матвей, Дмитрий, Иван, Марк, Егор и Тимофей. Единичные случаи: Геннадий, Кристиан, Лаврентий, Потап, Прохор, Савва, Эдуард.

Девочек чаще всего называли Софиями (155) и Алисами (119). 106 малышек назвали Мариями, по 105 — Ева и Анна. Реже девочек стали называть Миланами, Викториями, Полинами, Аринами, Валериями, Екатеринами, Варварами. При этом зарегистрированы такие редкие имена как: Анабель, Ария, Арсения, Белла, Даная, Иветта, Киара, Пелагея, Радамира, Риана, Эра и Ясна-Мария.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение показателей рождаемости в Петербурге, отмеченное в 2020 и начале 2021 года, тесно связано с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Это привело к сокращению численности постоянного населения Северной столицы, несмотря на социальную поддержку семей с детьми. Такое мнение высказала профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, доктор социологических наук Альбина Бесчасная.