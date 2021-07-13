Красноярск, , 05:30 — REGNUM Заместителем губернатора Красноярского края назначен Константин Румянцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Соответствующее распоряжение от 9 июля 2021 года подписал красноярский губернатор Александр Усс. Работать Румянцев будет в Москве.

Справка: Константин Румянцев родился 19 марта 1982 года. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет («Информатика и вычислительная техника»). В 2005 году Румянцев окончил магистратуру по этому же направлению. Прошёл повышения квалификации в Финансовом университете при правительстве РФ («Управление государственными финансами»). В 2019—2021 годах Румянцев являлся заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместителем красноярского губернатора в Москве был Андрей Недосеков. Он ушёл отставку с этого поста в ноябре 2019 года.

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