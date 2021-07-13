Гватемала, , 05:29 — REGNUM Режим особого положения вводится в Гватемале с 13 июля для прекращения протестных акций в условиях пандемии COVID-19, сообщает газета Prensa Libre.

«Мы объявим об особом положении на всей территории страны и ограничим эти вещи», — заявил президент республики Алехандро Джамматеи.

Он добавил, что власть считает вакцинацию против коронавирусной инфекции главным способом борьбы с пандемией COVID-19. Отмечается, что режим особого положения позволяет ограничить передвижение граждан, проведение собраний и ношение оружия. Также правоохранительные органы получают полномочия для разгона несанкционированных протестных митингов. При этом законодательство Гватемалы ограничивает срок действия режима особого положения 15 днями.