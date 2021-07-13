Екатеринбург, 13 июля, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Мост в районе улицы Луганской и Объездной автодороги в Екатеринбурге будут ремонтировать круглосуточно. Такое поручение об изменении графика работ дал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожные работы

Такое решение он принял после того, как на Новокольцовском тракте образовалась многокилометровая пробка. Чиновник считает, что работать по 12 часов в сутки неэффективно.

«Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, часть моста была перекрыта для ремонта с 12 июля. При этом рабочих на нём утром не оказалось. Это вызвало возмущение свердловского губернатора Евгения Куйвашева, и он вызвал представителя подрядчика «на ковёр». После этого рабочие появились на объекте.

По данным мэрии, мост не ремонтировался уже 20 лет. «Состояние аварийное — оставить как есть невозможно», — говорят чиновники.