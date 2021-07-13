Владивосток, 13 июля, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Приморье коммунальные службы готовят жилой фонд к отопительному сезону — планово-предупредительный ремонт уже проведен в более 3 тыс. домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

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В летний период традиционно проводятся опрессовка, промывка, ремонт и регулировка внутренних инженерных сетей.

«Параллельно ремонтируются подъезды, кровли, фасады. На сегодняшний день те или иные профилактические ремонты проведены в более 3 тысячах из почти 12 тысяч жилых домов края. Основной объём этих работ находится в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ», — пояснили специалисты.

Отмечается, что под особым контролем находятся те объекты, на которых часто возникали аварии зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках подготовки к отопительному сезону плановый объём работ выполнен на 51%.