Вашингтон, 13 июля, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Сбой в работе социальной сети Instagram ощутили пользователи ряда стран мира, 13 июля сообщает специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Речь идет о жителях Великобритании, США, Канады, Бразилии и Аргентины. Большинство из обратившихся оставили жалобу на проблему при входе в систему — 47%.

Еще 42% пользователей указывают на трудности с загрузкой данных. Кроме того, 12% владельцев аккаунтов столкнулись с перебоями с открытием веб-страниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля были зафиксированы неполадки в работе социальной сети Twitter.