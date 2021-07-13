Якутск, 13 июля, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Глава Рослесхоза Иван Советников положительно оценил действия властей Якутии по тушению лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Onf.ru Иван Советников

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Руководитель федерального агентства лесного хозяйства в ходе рабочей поездки в Якутию встретился с главой республики Айсеном Николаевым 12 июля и обсудил оказание практической помощи в тушении лесных пожаров.

Отмечается, что осложнению пожароопасной обстановке в республике во многом способствовали погодные условия. В этом году впервые за 150 лет наблюдений в центральных районах Якутии установилась аномально жаркая и сухая погода с отсутствием осадков, которая явилась причиной возникновения большого количества лесных пожаров.

«Хотелось бы отметить активную работу региона по тушению лесных пожаров. Глава Якутии держит ситуацию на контроле, лично занимается пожарами, и мы видим, что регион в вопросах тушения и ликвидации лесных пожаров занимает активную позицию», — сказал Иван Советников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области природные пожары уже не угрожают населённым пунктам.