Южно-Сахалинск, 13 июля, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Председатель правительства Сахалина Алексей Белик заболел COVID-19. Лечение он проходит на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Белик несколько дней назад привился от коронавируса первым компонентом вакцины. Как отмечают специалисты, иммунитет у него ещё не сформировался, но благодаря вакцинации болезнь протекает в лёгкой форме.

«Да, я действительно сделал прививку несколько дней назад. Полагаю, именно благодаря ее защитным функциям болезнь переношу без видимых симптомов», — прокомментировал председатель правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за напряженной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Сахалинской области ужесточили связанные с пандемией ограничения.