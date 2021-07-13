Северо-Курильск, Сахалинская область, 13 июля, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Выброс пепла на высоту 3 км произошел на вулкане Эбеко на острове Парамушир (Сахалинская область), 13 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

Шлейф пепла растянулся на расстояние 5 км от вулкана в юго-восточном направлении. В городе Северо-Курильск пеплопада не наблюдается. Кроме того, запаха сероводорода нет. Также отмечается, что угроза для жизнедеятельности людей отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,8 км.