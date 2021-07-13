Якутск, 13 июля, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Власти Якутска намерены открыть в городе медицинский вытрезвитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 13 июля.

Пресс-служба мэрии Якутска Вывеска

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«Закон о медицинских вытрезвителях принят на федеральном уровне. Соответствующие нормативные документы, регулирующие деятельность медвытрезвителей, приняты Минздравом и МВД РФ. Прошу приступить к проработке вопроса по открытию такого учреждения в Якутске», — сказал глава Якутска Евгений Григорьев.

При этом отмечается, что он поручил рассмотреть возможность муниципально-частного партнерства и бюджетного финансирования медицинского вытрезвителя.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел РФ утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Как следует из приказа, это коснётся лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.