Тегеран, 13 июля 2021, 08:14 — REGNUM 12 июля министерство иностранных дел Ирана представило парламенту 22-й ежеквартальный отчет о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Ежеквартальный отчет по СВПД был представлен иранскому парламенту (меджлису) на 213 страницах и в 14 разделах.
В нем подробно описывается процесс осуществления ядерной сделки в последние годы и последние события венских переговоров по возрождению соглашения.
В докладе представлены результаты реализации СВПД, усилия по соблюдению красных линий, выход США из СВПД, действия ЕС после выхода Вашингтона из сделки, полномасштабная экономическая война правительства США против иранцев и т.д.
Соединенные Штаты объявили о своем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года.
На данный момент в Вене было проведено шесть раундов переговоров по возрождению СВПД.