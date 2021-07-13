Тегеран, , 08:17 — REGNUM 12 июля посол Словении в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана по поводу участия премьер-министра Словении в виртуальной встрече террористической группировки MKO. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В связи с участием премьер-министра Словении в виртуальной встрече террористической группы посол Словении в Тегеране Кристина Радей была вызвана в Министерство иностранных дел Ирана.

В ходе встречи было неоднократно подчеркнуто, что присутствие премьер-министра Словении на виртуальной встрече террористической группы MKO осуждается и противоречит дипломатическим обычаям, а также духу поддержания двусторонних связей.

«Поддержка террористической группировки противоречит Уставу ООН, международным принципам и ценностям в области прав человека», — заявил представитель МИД Словении.

Посол Словении также заявила, что немедленно передаст решительные возражения Ирана своей стране.

В этой связи от правительства Словении было запрошено разъяснение.