Тегеран, 13 июля 2021, 08:17 — REGNUM 12 июля посол Словении в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана по поводу участия премьер-министра Словении в виртуальной встрече террористической группировки MKO. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
В связи с участием премьер-министра Словении в виртуальной встрече террористической группы посол Словении в Тегеране Кристина Радей была вызвана в Министерство иностранных дел Ирана.
В ходе встречи было неоднократно подчеркнуто, что присутствие премьер-министра Словении на виртуальной встрече террористической группы MKO осуждается и противоречит дипломатическим обычаям, а также духу поддержания двусторонних связей.
«Поддержка террористической группировки противоречит Уставу ООН, международным принципам и ценностям в области прав человека», — заявил представитель МИД Словении.
Посол Словении также заявила, что немедленно передаст решительные возражения Ирана своей стране.
В этой связи от правительства Словении было запрошено разъяснение.