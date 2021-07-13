Тегеран, , 08:30 — REGNUM 11 июля старший военный командующий Ирана заявил об обеспечении абсолютной безопасности в восточных районах страны на фоне недавних событий в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, бригадный генерал Махмуд Махмуди отметил, что населению, проживающему в провинции Южный Хорасан, нет смысла беспокоиться. Он заверил, что людям, живущим в приграничных районах, не угрожают проблемы безопасности.

«Ситуация на международном уровне, как во всем регионе, так и в Западной Азии, в частности в Афганистане, оставляет желать лучшего», — подчеркнул он. Махмуди отметил, что движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) инициирует теракты на общих границах с Ираном.

По его словам, иранские вооруженные силы готовы не только к нынешней ситуации, но и контролировать всю региональную обстановку, включая борьбу с террористическими группировками.