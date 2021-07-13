Тегеран, , 08:32 — REGNUM 11 июля министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что с точки зрения численности населения более 98% иранцев в деревнях и 100% иранцев, проживающих в городах, имеют доступ к Интернету. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Азари Джахроми написал в своем аккаунте в Twitter, что «98,5 процента сельских жителей и 100 процентов иранцев, проживающих в городах, имеют доступ к Интернету».

Согласно статистике, Компания мобильной связи Ирана (MCI), Irancel и Righ Tel являются крупнейшими операторами мобильной телефонной связи в стране. По данным Управления по регулированию связи Ирана, в настоящее время 52 000 деревень с более чем 3 миллионами пользователей имеют доступ ко всем видам связи.

Соответственно, 44 000 деревень и 82 000 км дорог в настоящее время охвачены Компанией мобильной связи Ирана (MCI). 18 000 деревень и 64 000 км дорог в Иране охвачены оператором Irancel.

Джахроми заявил 2 февраля 2021 года, что Иран работает над тем, чтобы в ближайшие несколько лет войти в топ-5 стран в области сетевого обеспечения.