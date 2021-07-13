Якутск, 13 июля, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко подписал постановление о выделении в 2021 году субсидий из госбюджета республики местным бюджетам на благоустройство сёл, сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На благоустройство сельских территорий выделено 40,6 млн рублей, из которых 40,2 млн рублей — из федерального бюджета.

В Якутии реализуется 30 проектов в 13 районах. Создают и благоустраивают зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, территории для занятия адаптивной физкультурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ремонтируют улично-дорожную сеть и другое.

При этом два проекта уже полностью реализованы: «Устройство уличных тренажеров с теневым навесом» в Тамалаканском муниципалитете Верхневилюйского района и «Строительство сквера «Героя социалистического труда Константинова» в Болугурском муниципалитете Чурапчинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в мае поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о дополнительном выделении средств на реализацию в 2021 году госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Среди 44 регионов, готовых использовать дополнительные средства, есть и Оренбургская область.