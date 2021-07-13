Магадан, 13 июля, 2021, 04:04 — ИА Регнум. В Магадане 12 июля прошла торжественная церемония вручения золотых медалей выпускникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Магадана Вручение золотых медалей выпускникам в Магадане

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Всего чествовали 59 вчерашних учеников, которые показали отличные успехи в учебе. Наибольшее количество медалистов вышли из гимназии №30 — 14 выпускников получили медали «За особые успехи в учении».

Отличились также качеством образования английская гимназия и №13 — там по девять медалистов, в лицее №1 — восемь.

Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил ребят и вручил золотые медали, памятные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области в 2021 году закончили учёбу с золотой медалью 203 выпускника.