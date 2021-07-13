Хабаровск, 13 июля, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев оценил производство краболовов на Хабаровском судостроительном заводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития 13 июля.

Пресс-служба ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» Строительство двух краболовов на Хабаровской верфи

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Завод основан в 1953 году для строительства кораблей противолодочной обороны для Тихоокеанского флота. Всего за годы работы выпущено около 360 судов. В настоящее время заключены контракты на строительство двух краболовов, двух морских буксиров и амфибийного судна на воздушной подушке.

«Созданный по поручению президента механизм «квоты в обмен на инвестиции» работает. Он даёт рабочие места, помогает подняться предприятиям, которые были до этого в сложном состоянии. Мы будем обсуждать, как дальше развивать этот механизм, потому что польза от него, вне всякого сомнения, есть», — отметил Юрий Трутнев.

Закладка краболовов прошла в апреле 2020 года. Суда предназначены для промысла краба и креветки ловушками и рыбы ярусом, кратковременного хранения улова краба и рыбы в охлажденной морской воде, переработки и транспортировки в порт.

Техническая готовность краболовов — более 40%. Строительство судов идёт с опережением графика и завершится в 2023 году.

«Завод является для края одним из крупных налогоплательщиков. Платит налоги исправно. Заработная плата работникам выплачивается без задержек. Сокращений нет. Завод загружен», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

По словам Юрия Трутнева, от качества и соблюдения срока строительства судов будет зависеть портфель заказов предприятия:

«Заводу нужно доверие со стороны компаний-заказчиков. Потому что заказывает краболовы не государство. Ловят крабов частные компании. Они должны быть уверены, что завод в состоянии выполнить заказ в отведённые сроки за те деньги, которые выделены, и с необходимым качеством. Если завод построит первые краболовы вовремя, то вероятность, что будут новые заказы, весьма высокая. Тогда и мы сможем помогать. Доверие не подписывается на бланке, его надо заслужить. Мне кажется, завод оживает, прогресс есть. Это очень важно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев оценил готовность региона к прохождению паводка.