Хабаровск, 13 июля, 2021, 03:37 — ИА Регнум. В Хабаровске полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев оценил готовность региона к прохождению паводка, в том числе защиту от затопления территорию Южного округа города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе Минвостокразвития.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Опыт прошлых лет и защитные сооружения позволили пройти паводок с меньшим ущербом, чем в 2013 году, хотя отметки уровня воды в этом году были изначально выше.

«В ряде населённых пунктов построены защитные сооружения. По этим объектам есть недочёты, затягивание сроков завершения строительства. Но эти сооружения уже существуют. Как результат — у нас нет такой ситуации, как в 2013 году», — сказал Трутнев.

Техническая готовность дамбы в Хабаровске составляет 78,54%. Строительство дамбы завершится в 2022 году.

Отметим, что гидрологический режим реки Амур последних лет характеризуется поднятием уровня паводковых вод в весенне-летне-осенний период до уровней неблагоприятных, опасных явлений и выше. Сейчас гребень амурского паводка проходит территорию Хабаровска и смещается ниже по течению к Нанайскому муниципальному району.

При прохождении паводка на основной части Хабаровска подтоплены 548 дачных участков. В Хабаровском районе подтоплены два земельных участка. В Нанайском районе подтоплен участок автодороги между сёлами Гасси и Дубовый Мыс (15 метров, глубиной 3 см), транспортное сообщение не нарушено. Подтопленных жилых домов нет.

Информация об изменениях гидрологической обстановки на реках края оперативно доводится до органов местного самоуправления.

Правительством края проведены обследования водозащитных сооружений, приняты меры по засыпке имеющихся проранов, тампонированию водопропускных труб. Создана группировка сил и средств в количестве 5 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц техники, более 170 плавсредств. Аварийно-спасательные формирования приведены в готовность к проведению аварийно-спасательных работ в условиях паводка. Спланировано десять пунктов временного размещения общей вместимостью 575 человек, при этом фактически развернуты 4 пункта, вместимостью 115 человек. Пока люди в пунктах не размещались.

В целом ситуация с паводком стабилизируется. Гребень смещается к Комсомольску-на-Амуре, где 17−18 июля уровень воды может достигнуть отметок до 600 см.

«Мы обязательно поможем всем пострадавшим. Обсудим с главами регионов ситуацию по каждому населённому пункту. Задача федеральной власти — помочь регионам, чтобы всё это не легло на местные бюджеты», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае 87 жилых домов требуют капитального ремонта или не подлежат восстановлению после наводнения, случившегося в июне 2021 года.