Подгорица, , 04:45 — REGNUM Политические партии 12 июля опубликовали свои поздравления по случаю празднования Дня государственности Черногории. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Тринадцатое июля является символом черногорского свободного духа и непоколебимой и вечной борьбы за свободу и независимость. Этот день является крупнейшей датой в современной истории Черногории, потому что именно эта дата смогла объединить Черногорию в ее ключевых достижениях», — заявил председатель Социал-демократической партии Черногории Рашко Коневич.

«13 июля 1878 г. в Берлине, когда мы получили официальное международное признание нашей независимости и 13 июля 1941 года, когда самый маленький из южнославянских народов встал на защиту свободы, показав этим поступком, к чему должна стремиться порабощенная Европа», — указал Коневич.