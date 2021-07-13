Псков, 13 июля, 2021, 03:20 — ИА Регнум. В арбитраж Псковской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает ООО «Литейный механический завод Союз». Дело к производству ещё не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление подано ООО «Нефтегазовое производственное объединение Энергия» из Москвы. Претензии поступили в суд 12 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 1 401 325,11 рубля.

В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Третьим лицом в спор приглашено управление Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор. В марте 2021 года с литейного предприятия было взыскано 1350 859 рублей 52 копейки долга и процентов.

«В связи с тем, что ООО «Литейный механический завод Союз» не осуществило поставку товара, истец направил в его адрес претензию с требованием возвратить денежные средства, перечисленные в качестве предоплаты», — отмечалось в материалах финансового спора, проигранного заводом.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик создано в июне 2013 года в Пскове с основным видом деятельности — литье металлов. Директор с января 2021 года — Алексей Владимирович Рахманов, который с того же дня является единственным владельцем.