Белград, , 03:17 — REGNUM Директор управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович на пресс-конференции 12 июля заявил, что община сербских муниципалитетов является основным условием в процессе нормализации отношений Белграда и Приштины. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Петкович отметил, что, очевидно, Приштина не хочет формировать сообщество сербских муниципалитетов. По его словам, они находят самые разные причины, по которым этого нельзя сделать.

«Теперь они говорят, что необходимо упразднить какие-то параллельные институты. Вопрос в том, каким будет следующее требование — потребуют ли они изгнать сербов из Косово и Метохии, поэтому, чтобы затем сформировать сообщество сербских муниципалитетов. Тогда мне просто интересно, для кого будет формироваться Сообщество сербских муниципалитетов», — указал Петкович.

По мнению лидера косовской делегации в рамках диалога Бесника Бислими, сербские муниципалитеты должны быть упразднены, и именно это является условием для формирования общин сербских муниципалитетов.