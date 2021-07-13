Москва, 13 июля, 2021, 03:00 — ИА Регнум. На аукцион госкорпорации «Росатом», в рамках которого планировалось найти подрядчика на строительство одного из лоцмейстерских судов ледового класса Arc7, не было подано ни одной заявки. Торги с начальной ценой более 7 млрд рублей признали несостоявшимися, передаёт ИА REGNUM.

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«До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (09:00 08.07.2021) не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе», — отмечается в протоколе.

Напомним, тендер был заявлен с начальной ценой 7,06 млрд рублей. Победитель должен был получить из федерального бюджета 30% аванса. Строительство объекта планировалось завершить к 20 октября 2024 года.

Суда этого класса будут работать в Арктике.