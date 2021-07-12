Москва, 13 июля, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Московский арбитраж рассмотрел претензии Минобороны РФ к заводу госкорпорации «Ростех» — ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», которое работает в сфере приоборостроения с 1942 года. Известно лишь, что иск на сумму 46,4 млн рублей удовлетворен частично. Слушания закрыли от общественности из-за грифа секретности. Решение судьи еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Иск «о взыскании неустойку в размере 46 416 239 рублей 39 копеек» был подан в январе 2021 года. В ходе слушаний от ответчика для приобщения к материалам дела поступили документы, имеющие гриф «Секретно», потому делу был присвоен соответствующий статус. Судебный акт по данному спору был принят в закрытом судебном заседании.

Напомним, завод имени Зверева входит в холдинг «Швабе», который является частью дивизиона Ростеха. Претензии от министерства к нему были и ранее. Так, например, в 2019 году речь шла о сумме 143 млн рублей. Тогда дело также имело гриф секретности. Иск удовлетворили частично.