Рамалла , , 02:25 — REGNUM Прямой ущерб, нанесенный сектору Газа в ходе недавней операции Израиля, составляет в общей сложности $479 млн. Об этом заявил замминистра общественных работ и жилищного строительства Газы Наджи Сархан, 12 июля сообщило агентство Maan.

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По словам чиновника, около 60% от этой суммы приходится на разрушенные объекты жилищного фонда и инфраструктуры. Кроме того, как отметил Сархан, ущерб был нанесен и сфере экономического и социального развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня глава Белого дома Джо Байден, в рамках переговоров с израильским президентом Реувеном Ривлином, заявил, что Израиль должен поддерживать экономические возможности Палестины.

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