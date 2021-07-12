Рамалла , 13 июля, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Прямой ущерб, нанесенный сектору Газа в ходе недавней операции Израиля, составляет в общей сложности $479 млн. Об этом заявил замминистра общественных работ и жилищного строительства Газы Наджи Сархан, 12 июля сообщило агентство Maan.

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По словам чиновника, около 60% от этой суммы приходится на разрушенные объекты жилищного фонда и инфраструктуры. Кроме того, как отметил Сархан, ущерб был нанесен и сфере экономического и социального развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня глава Белого дома Джо Байден в рамках переговоров с израильским президентом Реувеном Ривлином заявил, что Израиль должен поддерживать экономические возможности Палестины.