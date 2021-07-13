Порт-о-Пренс, , 02:23 — REGNUM Гражданин США с гаитянскими корнями, которого задержали по подозрениям в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, ранее был связан с одной из силовых структур Соединенных Штатов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском Белом доме.

При этом источник не назвал имени американского гражданина. Также не уточняется, с какими спецслужбами или силовыми структурами США он мог быть связан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Гаити арестовали одного из возможных организаторов убийства президента страны Жовенеля Моиза. Задержанным оказался некий Кристиан Эммануэль Санон. У него при обыске обнаружили шляпу с символикой Управления по борьбе с наркотиками США, а также боеприпасы, части оружия и автомобильные номера Доминиканской Республики. Напомним, 7 июля неизвестные боевики напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, в результате чего глава государства погиб от полученных ранений.

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