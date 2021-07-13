Белград, , 02:09 — REGNUM Президент Республики Сербии Александр Вучич 12 июля принял заместителя помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Курта Донелли, с которым он обсудил сотрудничество двух стран в области энергетики. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Вучич подчеркнул, что для Сербии важно обеспечить энергетическую безопасность, то есть постоянное снабжение энергией, потребности в которой лишь растут.

Донелли отметил, что для администрации президента США Джозефа Байдена энергетика является одной из ключевых проблем экономики, а также внешней политики, поскольку США стремятся стать мировым лидером в борьбе с изменением климата. Поэтому он призвал Сербию быть амбициозной в этом вопросе.

В связи с этим Вучич отметил, что к 2050 году в Сербии были приняты четыре закона в области горнодобывающей промышленности и энергетики, которые обеспечивают энергетический переход и способствуют достижению климатического нейтралитета.

Он также заявил, что преданность Сербии заключается в диверсификации источников и направлений поставок газа.