Берлин, , 01:52 — REGNUM Крупную партию вакцины против коронавирусной инфекции направит на Украину Германия, заявила 12 июля журналистам немецкий канцлер Ангела Меркель.

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По ее словам, на первом этапе украинская сторона получит от ФРГ 1,5 млн доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля минздрав Украины начал расследование по факту возможной продажи вакцины от COVID-19 в одной из частных клиник Киева. Речь идет о препарате, произведенного совместно американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине начато расследование о возможной перепродаже вакцины Pfizer