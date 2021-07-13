Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Соединённые Штаты продолжают призывать власти Гаити к проведению президентских выборов до конца текущего года, заявил 12 июля журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.

«США ведут тесные консультации с гаитянскими и международными партнерами, чтобы поддержать народ Гаити после убийства президента (республики Жовенеля) Моиза», — сказал он на брифинге в Белом доме.

Глава Госдепа добавил, что в Вашингтоне «призывают политических лидеров страны сплотиться вокруг более инклюзивной, мирной и безопасной концепции развития» и «проложить путь к свободным и справедливым выборам в текущем году».

Добавим, в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, в эти дни работает межведомственная делегация США, которая намерена определить возможности для оказания помощи карибской республике после убийства президента.

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