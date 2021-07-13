Тбилиси, , 00:35 — REGNUM Полиция Тбилиси задержала 12 человек, протестовавших у офиса правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и требовавших отставки правительства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

«Участники акции вышли за рамки, допустимые законом о собраниях и свободе выражения. На данном этапе полиция в административном порядке задержала 12 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Протесты в Грузии продолжились 12 июля после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит днём ранее на акции против ЛГБТ-сообщества.

Ранее митингующие прошли от проспекта Руставели, где с вечера проходил митинг за отставку правительства, до офиса «Грузинской мечты». Они закидали яйцами здание, в котором расположен офис партии, и облили краской полицейских, привлечённых к охране порядка.

Читайте ранее в этом сюжете: Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства Грузии