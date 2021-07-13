13 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 10:52 — REGNUM Президент США Джо Байден 12 июля провел в Белом доме встречу с группой политиков, в ходе которой обсудил стратегию по борьбе с вооруженными преступлениями. Президент отметил, что «не существует универсального подхода» к борьбе с насилием, и еще раз выразил намерение нанимать больше полицейских.

Оружие Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой» Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — Испания — Германия

«Хотя не существует универсального подхода, мы знаем, что есть некоторые вещи, которые работают, — сказал Байден. — И первое из них — это пресечение потока огнестрельного оружия».

Выражая мнение, что улицы Штатов нуждаются в большем количестве полицейских, президент взял дистанцию от некоторых представителей партии демократов, которые ранее призывали «отменить финансирование полиции».

Стратегия Байдена была представлена еще в конце июня и в основном заключалась в том, чтобы усилить работу полиции по всей стране, поскольку надежды на федеральное законодательство ослабевают. Байден также поручил Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ более оперативно отзывать лицензии у торговцев оружием, которые не прошли проверку биометрических данных. Напомним, в прошлом году в крупных американских городах число убийств выросло на 30%, а число нападений с применением оружия — на 8%.

Оружие (с) ИА Красная Весна

Издание The New York Times отмечает, что решение данной проблемы является непростым для администрации Байдена, которая стремится убить двух зайцев одновременно: показать, что борется с преступностью, и в то же время не оттолкнуть избирателей, возмущенных насилием со стороны полиции.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«А тем временем нелегальное оружие по-прежнему пересекает южную границу, убивая бесчисленное количество мексиканских граждан», — пишет @satchie01.

«Не снижайте уровень насилия с применением оружия, остановите его!» — призывает @serkan_eng.

«Ваше постоянное напоминание о том, что все оружие поступает в торговлю легально: все плохие парни получили свое оружие от «хорошего» парня», — пишет @jkgooch.

«Прекратите войну с наркотиками и увидите, как преступность с применением огнестрельного оружия иссякнет», — советует @SandwichInChief.

«Как насчет того, чтобы позволить полиции выполнять свою работу и призвать прокуроров к судебному преследованию», — интересуется @Bishamon33.

«II поправка, оружие — это конституционное право. На свободе слишком много сумасшедших, нам нужно гораздо больше оружия!!! Наши дети не в безопасности в школе, им тоже нужно оружие!» — пишет @AnarCode.

«Мы должны давать деньги и другие стимулы тем городам, которые действительно снижают уровень насилия с применением оружия… и штрафовать тех, кто этого не делает. Это заставит города перестать говорить целым сообществам, что дело не в бедности, наркотиках, бандах, разрушенной структуре семьи, убийствах, нападениях и т.д., а в оружии», — считает @McpheetersMarie.

Перестрелка Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США

«Если Джо Байден действительно серьезно настроен на снижение уровня насилия с применением огнестрельного оружия, то он и демократы должны прекратить свои усилия по сокращению финансирования полиции», — уверен @aloofflaneur.

«Оружие в Соединенных Штатах приносит более 30 миллиардов долларов США в ВВП. Это такой большой кусок пирога, что Байден обречен на провал, если только он сам не захочет больше жить», — объясняет @jackysh93505112.

«Пожизненно сажайте бандитов, владеющих оружием на незаконных основаниях. Вот так просто», — советует @jsmith70301.

«Попробуйте арестовывать преступников и держать их в тюрьме», — предлагает @asjlive.

«У него нет плана. Вы говорите о той стороне, которая утверждает, что беспорядки и грабежи BLM были мирными. У них нет плана», — считает @AlfredJones5.

Полицейский U.S. Air Force

«Если снизить уровень преступности и найти все нелегальное оружие (в основном все краденое), все быстро наладится», — подсказывает @RealDea12127641.

«Оружие — это просто инструмент, как и молоток. Насилие с применением оружия вызвано не оружием. Насилие с применением оружия вызвано открытой дверью в прокуратуре, контролируемой демократами, которые выпускают жестоких преступников и сексуальных хищников. Демократы всегда вызывают хаос, а потом обвиняют других», — указывает @scluff960.

Напомним, что объем продаж огнестрельного оружия в США увеличился на 18% за первый квартал 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Американцы приобрели более 2,3 млн единиц оружия только в январе 2021 года. Это самый высокий показатель с тех пор, как в июле прошлого года по штатам прошли протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.