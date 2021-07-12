Приштина, 12 июля 2021, 23:53 — REGNUM Глава сербского муниципалитета Грачаница в Косово и Метохии Срджан Попович попросил командующего Силами для Косово (КФОР) Франко Федеричи усилить защиту сербского населения и его имущества на территории этого муниципалитета из-за частых инцидентов, которые организуют албанцы.

Разрушенные албанцами дома местных сербов. Косово
Разрушенные албанцами дома местных сербов. Косово
Adam Jones, Ph.D

«КФОР должен усилить свои патрули на территории муниципалитета Грачаница. Они понимают ситуацию и знают, что существует напряженность в нашем муниципалитете», — приводит телеканал РТС слова Поповича, сказанные им после встречи с представителями КФОР.

Как заявил Попович, многие жители Грачаницы воспринимают последние инциденты как угрозу.

Напомним, что после 28 июня неизвестные лица сорвали сербский флаг с главных ворот у входа в сербский средневековый монастырь Грачаница. Позже на стенах домов появились надписи «Албания — АОК» («Армия освобождения Косово» — ИА REGNUM), а совсем недавно на таблице перед въездом в Грачаницу название населенного пункта на сербском языке было замазано краской.