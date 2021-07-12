Приштина, Сербия, 12 июля, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Глава сербского муниципалитета Грачаница в Косово и Метохии Срджан Попович попросил командующего Силами для Косово (КФОР) Франко Федеричи усилить защиту сербского населения и его имущества на территории этого муниципалитета из-за частых инцидентов, которые организуют албанцы.

Adam Jones, Ph.D Разрушенные албанцами дома местных сербов. Косово

«КФОР должен усилить свои патрули на территории муниципалитета Грачаница. Они понимают ситуацию и знают, что существует напряженность в нашем муниципалитете», — приводит телеканал РТС слова Поповича, сказанные им после встречи с представителями КФОР.

Как заявил Попович, многие жители Грачаницы воспринимают последние инциденты как угрозу.

Напомним, что после 28 июня неизвестные лица сорвали сербский флаг с главных ворот у входа в сербский средневековый монастырь Грачаница. Позже на стенах домов появились надписи «Албания — АОК» («Армия освобождения Косово» — ИА REGNUM), а совсем недавно на таблице перед въездом в Грачаницу название населенного пункта на сербском языке было замазано краской.