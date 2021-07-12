Белград, , 23:47 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 12 июля был провозглашен почетным гражданином города Звечан на севере Косово и Метохии. Ключи города от имени сербского президента принял директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

Власти города подчеркнули, что титул почетного гражданина Вучич получил за свои усилия по сохранению Косово и Метохии в составе Сербии, а также за большие инвестиции, которые по инициативе президента страна вкладывает в южный край в целом и в муниципалитет Звечан в частности.

В письме благодарности Вучич отметил, что награды для него имеют особую ценность, когда они являются признанием того, что он делает для своего народа и для будущего Сербии.

«Что бы ни говорили злые языки, Косово и Метохия, как и до сих пор, будет первой моей мыслью, когда я просыпаюсь утром, и последней мыслью перед сном. Пока мое слово и моя воля имеют вес, над городом Звечан будет развеваться только сербский триколор, потому что если Звечан не Сербия, то где тогда Сербия», — процитировал телеканал РТС слова благодарности Вучича.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что Сербия уже не контролирует ни одного километра Косово и Метохии, за что его жестко раскритиковала сербская общественность.