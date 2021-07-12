Приштина, , 23:29 — REGNUM Экс-президент сепаратистского Косово и один из лидеров террористической «Армии освобождения Косово» Хашим Тачи потребовал от Специального суда по военным преступлениям АОК (Гаага) разрешения ждать продолжения судебного процесса в Словении под домашним арестом. Об этом сообщили приштинские СМИ со ссылкой на словенские.

Если Словения согласится с запросом лидера террористического движения, она должна будет предоставить суду гарантии того, что обвиненный в военных преступлениях Тачи не покинет её территорию до окончания судебного процесса.

Суд не уточнил информацию о том, предложило ли правительство Словении соответствующие гарантии. На этот вопрос отказался ответить представителям прессы и министр иностранных дел Словении Анже Логар.

Напомним, что против Хашима Тачи в Гааге в Специальном суде по военным преступлениям АОК ведется судебный процесс. По сведениям бывшего прокурора Гаагского трибунала Карлы дель Понте, Тачи во время конфликта в Косово и Метохии организовывал похищения сербов, изымал у них органы для пересадки и налаживал контакты с клиниками Европы, которые пересаживали изъятые органы своим клиентам.