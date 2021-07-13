Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM Со вторника, 13 июля, в Петербурге вступают в силу новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Власти города терпеливо дождались завершения всех массовых мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу, чтобы их, наконец, запретить. При этом одни чиновники Смольного заявляют об опасности людских сборищ, а другие говорят, что «правильные» столпотворения не принесли никакого вреда.

На улице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, по постановлению городского правительства, которое подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, с 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек.

Исключение из этого запрета сделано для мероприятий в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах, согласованных с комитетом по культуре Санкт-Петербурга, а также спортивных и физкультурных мероприятий, согласованных с комитетом по физкультуре и спорту.

Тем не менее, наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек, наполняемость цирков уменьшается с 75% до 50% от числа мест, а спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей. Одновременно СМИ сообщают, что, например, на игры «Зенита» этот запрет почему-то не распространится.

Кроме того, с 13 июля наполняемость пассажирских речных судов не должна превышать половины пассажирских мест, на них запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия. Все остальные действующие ограничения, в том числе обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте, продлеваются по 16 августа.

Как уже сказано, петербургские чиновники делают противоречивые заявления относительно потенциальной угрозы, которую представляют те или иные массовые мероприятия. Так, вице-губернатор Ирина Потехина 12 июля на своей странице в соцсети заявила, что праздник выпускников «Алые паруса», на котором, как известно, массово нарушался масочный режим и не соблюдалась безопасная дистанция, оказывается, привёл не к росту, а к снижению заболеваемости среди молодых людей, побывавших на празднике. Потехина сослалась на данные мониторинга комитета по здравоохранению, отслеживавшего развитие эпидемической ситуации в этой возрастной группе в течение двух недель после «Алых парусов».

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Однако вечером того же дня первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что массовые мероприятия в эпоху пандемии представляют большую опасность.

«Массовые мероприятия — это самый главный риск. Я думаю, этого никто отрицать не будет, это уже все поняли и в очередной раз получили подтверждение в качестве третьей волны», — сказал чиновник комитета, который отвечает за подтверждение эпидемической безопасности для коммерческих организаций.

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Напомним, за 11 июля в Петербурге было зафиксировано 2029 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 за сутки скончались 104 человека.

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