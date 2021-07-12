Архангельск, , 23:18 — REGNUM Прокурором Архангельской области назначен Николай Хлустиков, до сих пор занимавший пост заместителя прокурора Владимирской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

«Архангельская область не первый регион, где мне приходится работать, — заявил Хлустиков. — Есть общие проблемы, присущие и для других регионов, но есть и вопросы, которые специфичны именно для Архангельской области. Безусловно, я знакомился с регионом заочно, проблематика мне ясна, и я вижу пути решения существующих проблем».

Хлустиков служит в органах прокуратуры с 1993 года. В прокуратуре Липецкой области прошел путь от следователя до заместителя прокурора региона. Замещал должность первого заместителя прокурора Республики Крым. До назначения прокурором Архангельской области занимал должность первого заместителя прокурора Владимирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 года пост прокурора Архангельской области занимал Виктор Наседкин, он ушел в отставку в начале 2021 года.