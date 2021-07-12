Белград, , 23:18 — REGNUM Сербия до 1 августа даст привитым гражданам рекомендации по повожу того, нужно ли им принять еще одну, «третью дозу вакцин». Об этом сообщила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 11 июля.

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По ее словам, национальный орган, занимающийся вопросами иммунизации населения, изучает исследования, которые проводят производители вакцин. До 23 июля он сообщит свои выводы оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, а штаб до 1 августа разработает рекомендации для граждан.

По словам Брнабич, количество привитых граждан Сербии все еще не перешло отметку в 50%.

«Вакцинация в данный момент идет плохо. Мы должны работать больше. Прежде всего надо привлечь молодёжь. Вчера к нам приезжали студенты из Сараево, чтобы привиться, а наши студенты недостаточно используют возможности, которые им предлагаются», — заявила Брнабич в эфире телеканала «Прва».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сделал вакцинацию от коронавируса доступной для всех граждан региона. Многие жители соседних стран приезжают в Сербию, чтобы получить одну из четырех вакцин, которым располагают медучреждения страны. В Белграде также открыто производство российской вакцины «Спутник-V».