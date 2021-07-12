Донецк, , 23:17 — REGNUM Интенсивному обстрелу украинских боевиков подверглась ДНР вечером сегодня, 12 июля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Война в Донбассе

Обстрел начался в 20:20 мск: по району села Коминтерново выпущено восемь снарядов из станкового противотанкового гранатомёта и 50 — из автоматического станкового гранатомёта.

Через пять минут, в 20:25 мск, украинские боевики атаковали район села Ленинское: 15 выстрелов они произвели из АГС, два — из СПГ и четыре — из ручного противотанкового гранатомёта.

Применялось и стрелковое оружие. Украинские боевики вели обстрел из населённого пункта Водяное.

Добавим, что в 20:15 мск украинские боевики обстреляли район посёлка Александровка на окраине Донецка: выпущено четыре снаряда из РПГ, применялось стрелковое оружие. Обстрел ВСУ вели из района Марьинки.

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