Москва, , 23:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 12 июля, обнародовал свою статью о русском и украинском народах: «Об историческом единстве русских и украинцев». Сперва российский лидер довольно подробно разбирает историю существования Украины как части России и фиксирует основные воззрения российской исторической школы на украинский вопрос. Далее Владимир Путин перешел к современному состоянию дел на Украине и дал свою точку зрения на происходящие в этой стране процессы.

В своей статье Владимир Путин еще раз разъяснил все высказывания, которые он уже неоднократно делал по поводу Украины. В том числе и том, что мы — один народ, что у нас общая история. И еще раз подчеркнул ту мысль, что Украине с Россией выгодно быть вместе не только экономически, считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«Конечно, украинские политики это преподносят так, что, может быть, с Россией вместе экономически быть выгодно, но за счет этого мы теряем суверенитет. Но президент России подчеркнул, что суверенитет Украины может быть реальным только в случае дружбы с Россией. Потому что Россия на этот суверенитет не посягает до тех пор, пока Украина не переходит какие-то «красные линии», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Нужно вспомнить историю, вспомнить то, что Украина всегда получала дотации за счет союзного центра, еще при Советском союзе. Фактически, 30 процентов украинской экономики обеспечивались за счет постоянных союзных дотаций. То есть речь не о том, как теперь любят рассказывать, что Украина кормила весь Советский союз, а о том, что и сама она получала очень серьезные дотации, за счет чего на Украине всегда был более-менее приличный уровень жизни. Когда Советский Союз рухнул, Украина осталась без этих дотаций, но Россия продолжала датировать украинскую экономику различными послабления, разнообразными сниженными ценами на газ, отсутствием различных заградительных барьеров внутри СНГ, и тому подобным. Но и этого им показалось мало, они полностью разорвали с нами все отношения, что привело к еще большему краху украинской экономики, которая в итоге стала одной из самых бедных экономик в Европе. И так будет дальше, и так будет всегда — всегда, когда Украина была вне России, и против России, она была нищей и, как правило, не суверенной. Попадала под власть либо крымского хана, либо Польши, либо, как в данном случае — под власть США, когда она опять потеряла свой суверенитет, и любую самостоятельность в принятии решений», — продолжил политолог.

«В данном случае Владимир Путин, как президент России, от лица России, протягивает руку дружбы украинскому народу. И при этом он прекрасно знает, что большинство граждан Украины, а в том числе и те, кто голосовали за Владимира Зеленского, в надежде, что при нем будет улучшение отношений с Россией, не хотят быть «Антироссией». То есть, проект «Антироссия» сугубо «запдэнский», и даже не «западэнский», потому что еще сто лет назад люди во Львове называли себя русскими, а австро-венгерский и польский, потому что эти люди всегда изобретали нацию «украинец», чтобы противопоставить ее России», — отметил Олег Матвейчев.

«Какие последствия может иметь эта статья? Понятно, что она вызовет отклик среди русофобов, которые будут заявлять, что «если вы — один народ, и так далее, и такая у вас дружба — а как же агрессия?», «Отдайте Крым!», и тому подобное. Но следует сказать, что сама Украина появилась как государство в результате распада СССР, в результате путча 1991 года и Беловежских соглашений, когда политическая ситуация вышла из правового поля, перестала соблюдаться Конституция СССР. Республики стали самоопределяться, как происходит всегда, когда прекращает свое существование головное государство. Точно такая же ситуация произошла в 2014 году на Майдане, когда государство Украина перестало, по сути дела, существовать, законно избранный президент был изгнан, произошел государственный переворот, и именно поэтому раздельные территории, в частности, автономная Республика Крым и Севастополь самоопределились, как в свое время сделала Украина, получив так называемую «независимость» в момент разрушения Советского Союза. Так что, меньше Майданов нужно делать, и будет все в порядке», — поделился своими размышлениями эксперт.

«Поэтому следует ожидать, что националисты будут продолжать свирепствовать, а нормальные люди на Украине, говорящие по-русски, а большинство людей на Украине по прежнему говорят по-русски, и понимают, что Россия для них не враг, и не собирается ними враждовать, воспримет эту статью нормально. Собственно говоря, адресатом этой статьи Владимира Путина является большинство населения Украины, нормальное, обыкновенное большинство, говорящее на русском языке, которое не разделяет позиции проамериканской хунты, нынешнего и прошлого фашиствующего режима, захватившего власть в 2014 году. Лояльность этих граждан Путин собирается получить, и эта статья призвана эту лояльность увеличить», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

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