Лондон, 13 июля, 2021, 00:12 — ИА Регнум. Компания Virgin Galactiс разыгрывает космическое путешествие на 2022 год. Об этом сообщает The Verge.

Official SpaceX Photos Старт ракеты

Участие в лотерее может принять любой совершеннолетний и вакцинированный от коронавируса человек. Для этого необходимо пожертвовать от $5 до $100 некоммерческой организации Space for Humanity.

Помимо путешествия на космическом самолёте VSS Unity, победитель получит тур по космопорту «Америка» в Нью-Мексико с участием Ричарда Брэнсона.

Участники должны успеть сделать пожертвование до 1 сентября 2021 года. Имя победителя станет известно 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона во время трансляции в Twitter успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек для суборбитального полета.