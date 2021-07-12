Киев, , 22:27 — REGNUM Украина должна оставаться транзитной страной даже тогда, когда газопровод «Северный поток-2» начнёт свою работу, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским 12 июля.

Меркель отметила, что в Берлине «вполне понимают» и вполне серьезно воспринимают большие опасения украинской стороны относительно «СП-2». Она подчеркнула, что правительство ФРГ «всё сделает для того, чтобы четко дать понять, что «СП-2» не является заменой транзитным поставкам через Украину».

Также канцлер заявила, что поднимет эту тему во время визита в Вашингтон и встречи с президентом США Джо Байденом.

«США, так же как и Германия, считают важным продолжение транзита российского газа по территории Украины», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в ходе визита в Берлин Владимир Зеленский попытается остановить строительство «Северного потока-2», а если не удастся это сделать — добиться от Германии определенных гарантий безопасности.