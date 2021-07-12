12 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Самые дешевые доллары США тратят на Израиль, имея в виду высокую прибыльность вклада. И это без разбора самого военного потенциала Израиля, его разведки, участия в технологических инновациях и политического влияния.

Авигдор Эскин, , 23:05 — REGNUM Американская либеральная пресса пестрит критическими статьями в адрес Израиля, что не ново. Мы уже разобрали недавние призывы ведущего журнала по международным отношениям Foreign Policy, в котором администрация Байдена призывалась положить конец «особым отношениям с Израилем».

ВВС и армия Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

Такого рода настроения бытуют в правящей Демократической партии, но не доходят до воплощения в жизнь даже в пору активно недружественного Барака Хуссейна Обамы. В новой администрации мы столкнемся с несколькими убежденными представителями нелюбия к Иерусалиму. Но во всех основных направлениях традиционного взаимодействия всё работает бесперемежно.

Обычно это объясняют существованием эффективного израильского лобби в Вашингтоне. AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee) входит в число наиболее успешных общественных групп в американской столице. Однако в чём причина успеха? Привычное объяснение зиждется на экономической и медийной мощи американских евреев. Но такое представление ошибочно, ибо до трех четвертей оных исправно голосуют за Демократическую партию, демонстрируя второстепенность израильской темы для них. Казалось бы, подавляющее большинство американских евреев должно было голосовать последний раз за Дональда Трампа. Но две трети отдали предпочтение его сопернику, показав еще непервозначность Израиля и еврейства для них.

Артур Шик. Генеральная Хартия еврейских свобод, известная как Статут Калиша, была издана Болеславом Благочестивым 8 сентября 1264 года. 1927

Иными словами, государство Израиль и его лобби в Вашингтоне могут опираться ограниченно и частично на американскую еврейскую общину. И это не секрет для всех, кого это может касаться.

Очевидно, что весомость и значимость Израиля для американцев объясняется силой и возможностями самого Израиля. Только сверхнаивные люди могут полагать, что одна американская администрация за другой сохраняют с Иерусалимом статус «особых отношений», основываясь не на собственной выгоде, а исходя из набивших оскомину лозунгов. Кто поверит в искренность приверженности «единственной демократии на Ближнем Востоке»? Вот Саудовская Аравия не отличается приверженностью либеральным идеалам, а дела с ней идут швыдко уже около восьмидесяти лет. Союзничество с Израилем зиждется на собственно американских интересах, и только. Как и вся политика Вашингтона в мире.

Для наглядности обратимся к одному из аспектов американского стратегического статуса сегодня. Согласно прошлогодним данным, в различных странах мира размещено 174 тысячи американских военных. На это тратится около двадцати пяти миллиардов долларов, не включая затраты на операции и военные маневры. К примеру, 55 тысяч американских военных размещены в Японии, 35 тысяч — в Германии, 25 тысяч в Южной Корее, 12,5 тысячи — в Италии и 10 тысяч — в Великобритании.

Ежели в вышеперечисленных местах пребывание американцев бестревожно, то в Ираке, в Афганистане, а в прошлом — во Вьетнаме американские солдаты платили кровью за политику статуса США как сверхдержавы. Нередко союзники меняли ориентацию или просто оказывались неэффективными.

Николай Ярошенко. Старый еврей. 1896

Теперь обратимся к статусу Израиля, получающего от США годовую помощь, приближающуюся к четырем миллиардам долларов, что составляет чуть менее одного процента его ВВП. Без размещения своих военных вовсе, американцы получили в лице Израиля самого надежного и активного союзника. Именно там прошли испытания боем все основные виды современного оружия.

Израиль позволяет себе определенную независимость в некоторых вопросах внешней политики. Это касалось особых отношений Иерусалима с белой Южной Африкой уже в те времена, когда Вашингтон начал отдавать предпочтение террористам. В наше время очевидны разногласия между Вашингтоном и Иерусалимом в отношении России и президента Путина. Но это не отменяет особой ценности Израиля для США на Ближнем Востоке.

Таким образом, прав был глава консервативной организации Moral Majority Джерри Фолвелл, когда утверждал, что самые дешевые доллары США тратят на Израиль, имея в виду высокую прибыльность вклада. И это без разбора самого военного потенциала Израиля, его разведки, участия в технологических инновациях и политического влияния.