Москва, 12 июля, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Россия готова к взаимодействию со всеми политическими силами Молдавии, «нацеленными на укрепление связей между нашими странами и народами», говорится в опубликованном 12 июля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Max0697 Парламент Молдавии

Комментируя итоги парламентских выборов в Молдавии, где победу одержала пропрезидентская Партия действия и солидарности, российский дипломат отметила, что в предвыборный период Москва неоднократно выражала «сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны» Соединённых Штатов и стран ЕС.

Захарова «Российская сторона тем не менее с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе».

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва готова развивать с новым парламентом и правительством республики многоплановое сотрудничество.

Российская сторона, добавила Захарова, выражает надежду на последовательную реализацию действующих между двумя странами договорённостей и на «продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ».