12 июля 2021 | Время чтения 10 мин

Администрация США стремится усилить свое влияние на международные дипломатические механизмы, ответственные за урегулирование украинского кризиса. Одной из таких площадок, рассматриваемой Вашингтоном в качестве инструмента продвижения своих интересов, остается Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Владимир Сергеев, , 22:46 — REGNUM На прошлой неделе в Вене завершилось 29-е заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, обсуждения проводились в смешанном формате: переговорные площадки были организованы как в режиме видеоконференции, так и при непосредственном участии спикеров.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

Наряду с политическим кризисом в Белоруссии «украинский вопрос» оказался в числе ключевых тем прошедших переговоров. По итогам обсуждений, вероятно, самым резонансным событием стало решение российских и белорусских представителей покинуть заседание Парламентской ассамблеи. Как сообщил глава делегации России Петр Толстой, причиной прервать участие стало нарушение правил при принятии антироссийской резолюции, инициатором которой выступила Украина.

В соответствии с подготовленным Киевом документом, Москву призвали вывести оружие и военную технику с территории Крыма, снять «ограничения свободы судоходства в Чёрном море, Азовском море и через Керченский пролив». Также авторы текста заявили о дестабилизицирующем военном присутствии России вблизи украинской границы. Комментируя действия участников заседания, представители Москвы заявили о нарушениях регламента при принятии резолюций, поскольку правила предполагают, что документы должны поддержать не менее двух третей всех членов Парламентской ассамблеи, многие из которых не присутствовали на заседании. Кроме того, были указаны нарушения, касающиеся отсутствия дебатов по предлагаемым резолюциям.

Жан Гранвиль. Пословицы. За деньги и собаки танцуют. 1845

Отмечается, что за принятие антироссийского документа выступали представители от Украины, стран Прибалтики и США. Так, по итогам заседания глава эстонской делегации Мати Райдма подчеркнул, что он и другие участники от Эстонии активно поддерживали предложенный Киевом текст. Также по данному поводу высказалось американское представительство при ОБСЕ. Как указано на официальной странице в социальной сети Twitter, миссия США приветствует принятие текстов, в которых рассматривается «дестабилизирующая агрессия России против Украины и репрессии в Белоруссии в отношении свободы СМИ и собраний».

Наблюдая за политической ситуацией, на фоне недавней (март-апрель 2021 г.) эскалации конфликта на юго-востоке Украины и продолжающихся заявлений о вероятности новой волны обострения администрация США демонстрирует попытки усилить позиции в работе структур, связанных с «украинским вопросом». Напомним, в конце июня официальный сайт Белого дома сообщил о планах президента Джо Байдена назначить своего бывшего политического советника Майкла Карпентера на должность главы миссии США при ОБСЕ. Из интересных фактов биографии данного кандидата нужно выделить, что во время второго срока президентства Барака Обамы Майкл Карпенетер исполнял обязанности (2015−2017 г.) заместителя секретаря главы Пентагона по вопросам России и Евразии и в том числе специализировался на теме российско-украинских противоречий. Кроме того, политик выступает экспертом по ситуации в России, Белоруссии и на Украине, готовя отчеты для действующего под эгидой НАТО авторитетного аналитического центра Atlantic Council.

Помимо предложенного Джо Байденом назначения, которое должен одобрить Сенат США, следует отметить и другие попытки американского руководства направлять работу механизмов ОБСЕ, непосредственно отвечающих за ситуацию на Украине, выгодным для себя образом.

Разбирая особенности ОБСЕ, деятельность организации разделена на три основных направления. Первый блок касается военно-политического измерения, куда входит контроль над распространением вооружения, дипломатическая работа по урегулированию конфликтов и другие мероприятия. Вторая «корзина» включает вопросы экономической и экологической безопасности. Наконец, третье, «человеческое» измерение направлено на защиту прав и свобод, а также создание и развитие демократических институтов.

Борис Ефимов. НАТО. 1969

Другим важным разделительным принципом являются полевые операции ОБСЕ, которые в настоящее время развернуты на Украине, в Молдавии, Косово, Сербии, Узбекистане, Туркменистане и других регионах Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы. В контексте украинского кризиса основное внимание сосредоточено вокруг Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ). Важно отметить, что данная полевая операция участвует не только в урегулировании военного конфликта в Донбассе, но и занимается вопросами соблюдения прав человека и другими проблемами на всей территории Украины. В соответствии с принятым 21 марта 2014 года решением по размещению на Украине СММ ОБСЕ наблюдатели миссии находятся в Киеве (штаб-квартира), Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепропетровске, Черновцах, а также неподконтрольных Донецке и Луганске.

Что касается других полевых операций, также в Киеве находится специальный координатор ОБСЕ и его штаб. Кроме того, непосредственное отношение к «украинскому вопросу» имеет Миссия наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» (Ростовская область), которая была размещена в июле 2014 года по инициативе правительства России.

Вопреки обвинениям Киева, представители ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» не подтверждают инормацию о переброске российских военнослужащих или военной техники в Донбасс. Так или иначе, заявления миссии об отсутствии фактов военной поддержки Москвой территорий Донбасса не препятствует Украине и западным странам продвигать среди международной общественности свое мнение о ситуации. Следуя их риторике, для эффективной работы необходим доступ ко всему участку границы, что, как известно, невозможно без выполнения Киевом своей части Минских соглашений.

ОБСЕ. ДНР © ИА Красная Весна

Отметим, в конце мая по инициативе России срок мандата наблюдателей ОБСЕ в Ростовской области был пересмотрен с четырех до двух месяцев, что вызвало критику Украины, США и ряда европейских стран. В частности, исполняющий обязанности главы американского представительства при ОБСЕ Кортни Остриен обвинила Россию в намерении создать административные барьеры для наблюдателей. В свою очередь российская сторона подчеркнула, что решение не меняет принципов работы представителей организации, при этом является четким сигналом на попытки политизировать ситуацию вокруг миссии. В том числе такие попытки выражаются в регулярных требованиях западных стран в обход Минских договоренностей добиться присутствия иностранных представителей по всей границе Донбасса. Напомним, в соответствии с Минскими соглашениями передача контроля возможна только после конституционной реформы на Украине и проведении в ЛДНР независимых выборов.

Наконец, необходимо остановиться на работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на всей территории Украины. Как отмечает российская сторона, позиция Москвы и представителей ЛДНР по конфликту на юго-востоке частично отражена в отчетах СММ ОБСЕ, на основании которых можно сделать ряд важных выводов. Например, в конце прошлого года резонанс вызвал доклад наблюдателей о жертвах в Донбассе среди мирных жителей (с 1 января 2017 года до 15 сентября 2020 года). Сообщалось, что за указанный в отчете период почти 75% пострадавшего гражданского населения проживало на неподконтрольных Киеву территориях, то есть обстреливалось украинскими силовиками.

В то же время, говоря о вопросах к работе СММ ОБСЕ, представители России подчеркивают, что наблюдатели видят лишь самые очевидные вещи и при этом обходят вниманием факты разрушения гражданской инфраструктуры на неподконтрольных территориях, дают неполную информацию по стягиванию подразделений и техники ВСУ к линии разграничения и упускают из вида другие важные сведения, подтверждающие интерес Киева решить конфликт силовым методом.

Минские соглашения Kremlin.ru

Возвращаясь к теме, что деятельность СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины и не ограничивается военно-политическим измерением проблемы Донбасса, нарекания к миссии также вызывает работа, касающаяся мониторинга вопросов «экономического» и «человеческого» измерения. Примечательно, три недели назад в рамках визита в Россию генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что в организации нет данных о блокировке украинским руководством оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Напомним, ситуация вокруг решения (2 февраля) украинского президента Владимира Зеленского о закрытии трех крупных средств массовой информации обсуждалась на Украине и за рубежом несколько месяцев.

Помимо ограничений свободы СМИ, другими проблемами на Украине, входящими в компетенцию СММ ОБСЕ, остаются нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов, притеснения верующих канонической православной церкви, несоблюдение гарантий социальной защиты жителей юго-восточной Украины, дискриминация национальных меньшинств. Добавим, что на последний вопрос обращает внимание не только Россия, но и другие соседи Киева. Например, в конце прошлого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал развернуть пункт наблюдательной миссии в Закарпатской области с целью выявления фактов ущемления прав проживающих в регионе этнических венгров. Отметим, контролем ситуации в Закарпатье занимаются наблюдатели, которые размещены в Ивано-Франковске и зачастую не имеют возможности оценить масштабы проблемы дискриминации проживающей в другом регионе венгерской диаспоры.

Резюмируя, позиция Украины, США и ряда других западных стран относительно СММ ОБСЕ сосредоточена исключительно на военной активности России вблизи украинских границ и теме конфликта в Донбассе, при этом практически полностью игнорируются проблемы соблюдения прав и свобод на Украине. Очевидно, содействие урегулированию военного конфликта в Донбассе является главным направлением работы миссии, в то же время существующий порядок ставит под сомнение независимость проводимой работы и незаинтересованность наблюдательной миссии от западных политических элит, выступающих на стороне украинских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский. president.gov.ua

Добавим, в марте бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США опубликовало обращение к союзникам продолжить направлять через внебюджетные механизмы ОБСЕ дополнительное средства на поддержку мониторинговой миссии на Украине. В комментарии сообщалось, что благодаря данному финансированию миссия имеет возможность получать больший объем информации о нарушениях в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Иными словами, речь идет не о поддержке всей мониторинговой миссии, а о внебюджетном финансировании конкретной задачи — сбор дискредитирующих неподконтрольные территории сведений — в рамках выполняемой миссии.

Примечательно, что в этом году вопрос дальнейшей работы СММ ОБСЕ обсуждался в условиях жестких споров. Консенсуса по согласованию мандата (регулярно продлевается на 12 месяцев в конце марта — прим. ред.) страны-участники смогли достичь только 31 марта, учитывая, что финансирование наблюдательной миссии было рассчитано до 1 апреля.

Несмотря на то, что украинские политики связали проблемы с продлением миссии с Россией, отмечалось, что одной из причин затянувшихся обсуждений по мандату стала позиция Армении (в ответ на недружественную политику Киева и недостаточный интерес ОБСЕ к теме Нагорного Карабаха), а также Белоруссии (в ответ на вмешательство украинских властей в белорусские протесты). На фоне достигнутого в последний день консенсуса о продлении СММ ОБСЕ, делегация Армении в своем завершающем слове отметила важность, чтобы «все существующие в регионе конфликты рассматривались ОБСЕ без приоритета одного над другими и в одинаковой степени срочности и вовлеченности организации». Так или иначе, доводы Еревана, похоже, не были услышаны представителями США и других западных стран, также прокомментировавших решение о продлении мандата. В своем заключительном слове американская сторона в очередной раз акцентировала внимание на обвинениях в дестабилизирующей роли России и препятствовании республик Донбасса работе наблюдательной миссии.

В завершении нужно напомнить очевидную истину, что диалог является важной частью разрешения военных конфликтов и кризисных ситуаций. Поэтому подрыв статуса ОБСЕ, выступающей в статусе независимой площадки переговоров, не выгоден ни России, ни отдельным странам Европы, заинтересованным в ликвидации очагов напряженности в европейском регионе. Что же касается позиции Вашингтона, американские представители регулярно дают понять, что сохранение вялотекущего конфликта у российских границ отвечает их внешнеполитическим интересам.