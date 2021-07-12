Вашингтон, 13 июля, 2021, 00:13 — ИА Регнум. Американский предприниматель и основатель компании Space X Илон Маск зарезервировал место на коммерческом корабле Virgin Galactic после того, как Ричард Брендсон совершил свой первый успешный полет в космос. Об этом 12 июля сообщает Neowin.

(сс) JD Lasica Илон Маск

Сам Брэнсон подтвердил бронирование билета и добавил: «Возможно, и я однажды полечу на одном из его (Илона Маска) кораблей».

Точная дата полета Маска пока неизвестна. Издание отмечает, что билет стоит порядка $250 тыс., а само бронирование — $10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона во время трансляции в Twitter успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек для суборбитального полета.