Париж, 12 июля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции стала обязательной для медицинских работников во Франции, заявил 12 июля в своём телеобращении президент республики Эммануэль Макрон.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

Макрон «Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий».

Он добавил, что с 15 сентября нарушителей будут наказывать, а выявлять их будут в ходе проверки. Эти меры власти вынуждены принимать из-за роста числа заболевших COVID-19.