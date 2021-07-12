Вашингтон, 13 июля, 2021, 00:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не раскрыла информацию о том, собирается ли администрация президента США Джо Байдена рекомендовать повторную вакцинацию препаратом Pfizer. Об этом 12 июля сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Ранее стало известно, что в понедельник, 12 июля, компания Pfizer проинформирует правительство США о потенциальной необходимости дополнительной ревакцинации.

Данная встреча рассматривается как проявление вежливости, так что нельзя ожидать, что мнение руководства сразу изменится, отмечает CNN со ссылкой на источники.

Напомним, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны воздержаться от покупки бустерных доз вакцины, пока в других местах медицинские работники и группы риска не получат хотя бы первую дозу препарата.