Киев, , 21:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы США помогли Киеву в вопросе мирного урегулирования в Донбассе.

Об этом он заявил вечером 12 июля на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Если участники будут за, это будет в «нормандском формате»… или это будет в другом формате. Это вопрос переговоров… У меня будет встреча с Байденом, я буду поднимать также и этот вопрос», — сказал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины не раз заявлял, что выступает за расширение «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе и привлечение Вашингтона — «чтобы мощь США помогла Украине». В МИД Украины также считают, что США «и хотят, и могут» включиться в урегулирование в Донбассе.